Легенды русского рока выступают на Поклонной горе в День флага

В программе - "Чайф" и "Земляне"

Сегодня наша страна отмечает День государственного флага. Праздник был учрежден на основании указа президента в 1994 году, а тремя годами ранее - 22 августа 1991 года - Верховный Совет РСФСР постановил считать исторический триколор официальным флагом России. По всей стране проходят торжественные мероприятия. Главный праздничный концерт уже начался в Москве на Поклонной горе.

Зажигательные звуки русского рока с Поклонной горы разлетаются громким эхом по всему городу! Песни, знакомые каждому! В Парке Победы сегодня яблоку негде упасть. Ведь в программе выступление легендарных "Чайфа" и "Землян"! Музыкальную эстафету продолжат группы "Серьга", "Калинов Мост", "7Б" и "Уматурман". Выйдут на сцену также Александр Ф. Скляр и Александр Маршал. И это далеко не все артисты. Большой концерт – кульминация праздника! Утром здесь же сотни волонтёров молодёжных движений страны развернули огромный триколор из множества частей, которые привезли из разных регионов России, а также ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

Российский триколор - это не просто формальный государственный атрибут, а символ большой и единой страны. А потому сегодня флаги развиваются от Дальнего Востока, где флешмоб провели любители скандинавской ходьбы, до Калининграда. Один из самых больших развернули в Крыму на Сапун-горе. В Петербурге на Московской площади более полутора тысяч человек выстроились в форме карты России. С флагом страны активисты совершили восхождение на Змеиную сопку под Хабаровском. А в Дагестане волонтёры составили фразу "За Россию" из множества триколоров. Официально день флага отмечают с 1994 года. Однако сам триколор ведет свою историю еще с Петровский времен, отмечает президент в своем видеообращении к россиянам.

"Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа. Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества", - сказал президент России Владимир Путин.

Сегодня наши солдаты освобождают Донбасс под российским триколором. Гигантский стяг активисты вывесили и на телевышке в Херсоне, а также на фасаде Дамасского оперного театра в Сирии. Ну, и конечно, пришло поздравление от российских космонавтов с МКС: "Пусть в наших сердцах всегда будет чувство любви и гордости за нашу страну и флаг. Счастья, мира, успехов, любви и благополучия".

Для зрителей нашего телеканала пройдет трансляция концерта с Поклонной горы. Включаем канал "ТВ Центр" в 20 часов 30 минут, не пропустите!

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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