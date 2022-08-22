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Что известно об убийстве журналистки Дарьи Дугиной

18:23
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Подозреваемая скрывается в недружественной Эстонии

Владимир Путин выразил соболезнования семье убитой российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Как отметил президент, она была талантливым человеком и истинным патриотом, что доказывала своим делом. Уже известно, что прощание с погибшей пройдёт завтра в телецентре "Останкино". В ФСБ сообщили, что за субботним преступлением стоят спецслужбы Украины. Оттуда около месяца назад в Россию прибыла исполнительница покушения Наталья Вовк. Она кадровый военный националистического полка "Азов" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России). Вовк отслеживала передвижения жертвы, заложила в её машину управляемое взрывное устройство и сразу после убийства Дугиной уехала в Эстонию.

Сегодня в ФСБ официально подтвердили: убийство Дарьи Дугиной - это самый настоящий террористический акт, совершенный киевским режимом в сердце нашей страны.

"Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи 1992 года рождения. Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения", - говорится в сообщении ФСБ.

Убийца, по предварительным данным - украинская неонацистка, которая служила в запрещенном полку "Азов". В Россию приехала еще 23 июля - заранее, чтобы подготовиться. Да не одна – "на дело" взяла с собой дочь Софью Шабан 12 лет. Возраст, в котором ребёнок уже многое понимает, так что вопрос, кем девочка вырастет - скорее, риторический. Но это лирика. А вот факты: для наблюдения за "объектом" женщина арендовала квартиру в том же московском доме, где проживала погибшая. За передвижениями Дугиной следила на автомобиле марки MINI Cooper. Несколько раз меняла регистрационные знаки: при въезде в Россию использовала номера ДНР, в Москве - казахстанские, а когда покидала страну, прикрепила уже украинские. Предположительно, та самая машина выставлена на продажу родственником террористки - Данилом Шабаном. Он, кстати, тоже служит в "Азове".

В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Прямо за Дарьей - в другом автомобиле - ехал ее отец, философ Александр Дугин. Взрыв произошел у него на глазах. Сейчас он по-прежнему в больнице, состояние врачи оценивают как стабильное. Следователям Дугин рассказал, что в последнее время они с погибшей дочерью получали много угроз от украинских националистов, но не придавали им значения. А сегодня опубликован первый комментарий несчастного отца после трагедии.

"Дарья Дугина была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются", - сказал отец девушки.

Дарья действительно становилась всё более заметной фигурой. Писала материалы о политике, в качестве эксперта часто выступала на телевидении, особенно после нескольких своих поездок в Донбасс. Девушка лично видела, что там происходит, а потому довольно жестко высказывалась об украинских властях. Тем не менее, многие до сих пор уверены, что ее отец, в последний момент решивший возвращаться с фестиваля "Традиция" на другом автомобиле, также был целью террористов. И в этом есть логика: на Западе философа Александра Дугина считают главным идейным вдохновителем российской внешней политики.

"Для многих людей, которые были связаны с западными структурами, Дугин был наиболее рельефным фактурным олицетворением российской внешней политики в таком патриотическом жестком ключе. Им казалось, что именно Дугин направляет внутреннюю российскую политику, что именно он делает акценты для нашей высшей власти о том, как им необходимо понимать все происходящее вокруг в мире, как им нужно выстраивать отношения с Западом, с постсоветскими республиками. И из этого понимания возникало такое ощущение, что именно Дугин и является центром принятия решений", - Владимир Киреев, руководитель аналитического одела Международного евразийского движения.

Именно этому, ничем не подтвержденному, нарративу посвящен, в частности, целый материал на родном для Владимира Зеленского украинском телеканале "1+1", где раньше о Дугине не вспоминали вовсе. А тут вдруг решили рассказать. Да еще и - как по заказу - всего за день до трагедии в Подмосковье.

"Александр Дугин - человек, которого называют мозгом Путина, а также идеологом "рашизма". Наслушавшись этого псевдоинтеллектуала, а также всевозможных ретрансляторов его мыслей российские "ваньки" отправили на войну", - сказали в эфире украинского ТВ.

Те же мысли встречаем в западной прессе. Сплошь - нейтральные сообщения об убийстве Дарьи, но с обязательной пометкой, что она дочь одного из ключевых соратников российского президента. Британская Daily Telegraph и вовсе называет Александра Дугина "путинским Распутиным", проводя неуместные параллели. Мол, дочь философа убили его политические оппоненты внутри страны с целью укрепить свои позиции в Кремле и подтолкнуть руководство к эскалации на Украине.

"Москва обвиняет Киев в убийстве дочери "путинского Распутина", но правда может оказаться ближе к дому. Взрыв заминированного автомобиля в Подмосковье, скорее всего, был терактом под фальшивым флагом с целью обеспечить общественной поддержкой эскалацию войны на Украине", - пишет иностранное издание.

Очень показательно также и отсутствие всякой публичной реакции на теракт от руководителей так называемого "цивилизованного мира". Ни соболезнований, ни осуждения - Вашингтон и его союзники коллективно молчат. В связи с чем у многих аналитиков возникает резонный вопрос: а точно ли украинские спецслужбы действовали самостоятельно? Не помогли ли им их более опытные товарищи из ЦРУ и Ми-6. Это, возможно, ещё только предстоит выяснить следствию.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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Место убийства Дарьи Дугиной
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Дарья Дугина
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
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Александр Дугин
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
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