Смог и запах гари в Москве продержатся до конца недели

Такой прогноз дали в Гидрометцентре

Чтобы снизить негативное воздействие, специалисты рекомендуют чаще проводить влажную уборку в доме, а окна завесить влажной марлей. Природные пожары, помимо Рязанской, бушуют во Владимирской и Нижегородской областях, взять под контроль очаги пока не удаётся. Работу специалистов осложняет жаркая сухая погода и сильный ветер. Запах гари и смог будут ощущаться в Московском регионе до конца недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С рассвета и до наступления темноты над Клепиковским районом Рязанской области барражируют вертолеты. Летчики-наблюдатели фиксируют, куда движется пламя. Ситуацию осложняет резкая смена ветра, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Координаты передают пожарным на земле. Но внизу на отдельных участках подобраться к кромке огня невозможно, настолько сильное пламя. Тогда пожар тушат с воздуха.

Жители деревни Деулино несколько раз в сутки поливают из шлангов своё жильё и границы двора. В соседних деревне Ольгино и поселке Голованово около 100 человек уже эвакуировались.

Сейчас в Деулино стянуты спасатели и спецтехника. Здесь в понедельник пожарным и волонтерам удалось потушить один из опасных очагов.

Площадь активного горения леса в Рязанской области – почти полторы сотни гектаров. В трех районах действует режим чрезвычайной ситуации.

Сложная обстановка – в соседней Нижегородской области. Здесь общая площадь лесных пожаров превысила 6 тысяч гектаров. Но угрозы того, что пламя дойдет до населенных пунктов, нет, заверяют спасатели. Круглые сутки они ведут мониторинг обстановки, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов. С учетом прогноза метеорологов в МЧС не исключают, что лесные и торфяные пожары могут возникнуть в Подмосковье.

Дым из соседних регионов утром в понедельник вернулся в столицу. Запах гари ощущался в южных и северных районах города. А центр Москвы накрыл густой смог. В дымке - памятник Петру Первому и высотки Делового центра. В центральную Россию пришла волна зноя из Сирии, Ирака и Ирана, говорят метеорологи.

"Виной тому антициклон, который стоит над Татарстаном и Владимирской областью, а мы находимся в юго-западной части этого давления, и он закачивает жаркий воздух с каспийских регионов. Завтра-послезавтра температура +31 днем, 16-18 ночью. Без осадков", - сказал Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета.

По данным Мосэкомониторинга, в Москве не зафиксировано превышения допустимых значений взвешенных частиц. Но медики советуют жителям столицы по возможности меньше находиться на улице, увлажнять воздух в квартирах, а также пить больше воды.

Егор Киселёв, Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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