Биржевые цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

Резкий скачок произошел после сообщения о том, что "Северный поток" будет полностью остановлен на трое суток

Биржевая цена на газ в Европе сегодня впервые с начала марта превысила 3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Резкий скачок произошёл после сообщения о том, что "Северный поток" будет полностью остановлен на трое суток - с 31 августа по 2 сентября. Причина - плановое техобслуживание единственной рабочей турбины на компрессорной станции "Портовая". На этом фоне пессимистичные прогнозы относительно непростой зимы для европейцев становятся всё реальнее.

Крупнейший бельгийский кооператив, занимающийся возобновляемыми источниками энергии, вынужденно прекратил прием новых членов. На фоне роста цен на коммунальные услуги желающих стать совладельцами солнечных панелей на крышах общественных зданий больше, чем производственных мощностей.

"Это дешево. Я посмотрела счета за электричество за 2019 год. Тогда я платила 47 евро 35 центов в месяц. А сейчас - 34 евро 65 центов. А у меня большой дом. Так что это действительно хорошая цена", - заявил Бернадетте Вандеркаммен, член кооператива Ecopower.

Однако зелёная энергетика показала свою ненадежность. Переход на неё европейских стран стал одной их причин возникновения мирового энергетического кризиса, разразившегося прошлой осенью.

В понедельник впервые с начала марта биржевая стоимость газа в Европе превысила 3000 долларов за тысячу кубометров. Гражданам Германии рекомендуют уже сокращать потребление топлива не на 15 процентов, а на все 20. При этом Берлин принципиально не хочет давать добро на запуск "Северного потокам - 2".

"Северный поток - 1" полностью работоспособен. То есть предположение, что по нему больше нельзя пускать газ - это российская пропаганда. Если мы сейчас даже гипотетически допустим запуск "Северного потока - 2", мы косвенно признаем правоту Путина. А ведь он неправ. Кто даст нам гарантии, что он не поступит так с "Северным потоком-2", - сказал Роберт Хабек, министр экономики Германии.

Сейчас топливо по "Северному потоку - 1" гонит всего лишь одна турбина, поставки снижены до 20% мощности газопровода. Канцлер Германии отправился за газом в Канаду. Олаф Шольц, похоже, единственный гражданин ФРГ, который полноценно моется. Остальным бюргерам предложили заменить мытье обтиранием влажной тряпкой.

- Господин канцлер, немецкое правительство попросило нас меньше мыться. Как часто вы принимаете душ?

- Каждый день.

Болгары, судя по всему, тоже хотят мыться каждый день. Министр энергетики страны сообщил о намерении провести переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок и раскритиковал правительство экс-премьера Кирилла Петкова, при котором из республики выслали 30 российских дипломатов и максимально обострили отношения с Москвой.

"Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с "Газпром экспорт" о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора", - сообщил на брифинге глава Минэнерго Болгарии Розен Христов.

Рупор американских демократов - CNN - прогнозирует весьма суровую зиму для Европы. Рост цен на продовольствие, нехватку энергии для отопления домов. Некоторым гражданам придется делать выбор между обогревом и едой. Репортеры издания опасаются, что на фоне собственных проблем власти европейских стран растеряют антироссийский пыл и перестанут отправлять на Украину деньги и оружие.

Заголовок: "Суровая зима проверит готовность европейцев поддерживать Украину". Цитата: "По мере затягивания конфликта президенту Зеленскому может оказаться все труднее привлекать внимание европейских лидеров. Зеленский должен продолжать творить свою пиар-магию и распространять информацию о том, что Украина продолжает добиваться прогресса, упорно борется и нуждается в оружии. Жестокая правда в том, что со временем переговоры с Путиным уже не вызовут такого беспокойства у стран, которые не имеют общей границы с Россией и, откровенно говоря, не видят в Москве единственную причину своих проблем".

Конфликт на Украине выгоден США. Вот они и подстрекают европейцев, а сами неплохо зарабатывают на производстве и поставках вооружений. На этих кадрах - очередная колонна американской бронетехники заходит на Украину (см. видео репортажа). В Брюсселе обсуждают создание миссии для подготовки украинских террористов и нацистских боевиков - именно так расценила заявление главы европейской дипломатии официальный представитель МИД России.

"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война. Это будет не на Украине, а в соседней стране. Мы не собираемся делать это на территории Украины", - заявил Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Вопрос создания миссии министры обороны стран ЕС обсудят 29 августа на неформальном заседании в Праге.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"