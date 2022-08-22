ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пранкеры разыграли Гэндальфа от имени Зеленского

16:47
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Актер согласился возглавить "гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве"

Очередной "жертвой" российских пранкеров Вована и Лексуса стал британский актер Иэн Маккеллен, наиболее известный по роли волшебника Гэндальфа в трилогии Питера Джексона "Властелин колец".

Дэвид Линч посоветовал Зеленскому выпить с Путиным по пиву
Пранкеры разыграли Роулинг от имени Зеленского

Пранкеры представились Владимиром Зеленским и предложили британцу возглавить вместе с ним "гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве", на что актер ответил согласием.

"Вы будете возглавлять этот фестиваль, мы вместе с вами будем его открывать", - пообещали Вован и Лексус Маккеллену.

Также актер пообещал подарить Зеленскому бутафорский меч со съемок "Властелина колец" и произнес знаменитую фразу из "Братства кольца" "You shall not pass! (Ты не пройдешь!)".

Маккеллен более 30 лет совершил "каминг-аут", раскрыв свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Иэн Маккеллен
Иэн Маккеллен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.