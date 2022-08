Пранкеры разыграли Гэндальфа от имени Зеленского

Актер согласился возглавить "гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве"

Очередной "жертвой" российских пранкеров Вована и Лексуса стал британский актер Иэн Маккеллен, наиболее известный по роли волшебника Гэндальфа в трилогии Питера Джексона "Властелин колец".

Пранкеры представились Владимиром Зеленским и предложили британцу возглавить вместе с ним "гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве", на что актер ответил согласием.

"Вы будете возглавлять этот фестиваль, мы вместе с вами будем его открывать", - пообещали Вован и Лексус Маккеллену.

Также актер пообещал подарить Зеленскому бутафорский меч со съемок "Властелина колец" и произнес знаменитую фразу из "Братства кольца" "You shall not pass! (Ты не пройдешь!)".

Маккеллен более 30 лет совершил "каминг-аут", раскрыв свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"