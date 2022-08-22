ВСУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии

Военные целятся по гражданским объектам

Украинские националисты нанесли новый удар по району Запорожской АЭС в Энергодаре. Погиб мирный житель. Били, предположительно, из американской РСЗО HIMARS. В связи с этим Россия запросила на завтра проведение срочного заседания в Совбезе ООН. Кроме того, ВСУ открыли огонь из тяжёлой артиллерии по Донецку и его пригородам. Целятся по гражданским объектам. Сообщается, что есть пострадавшие. После таких атак всё вокруг усыпано минами, которыми киевские силовики начиняют боеприпасы.

Сапёры республиканского МЧС работают практически круглосуточно. Сообщения об обнаружении мин ПФМ-1 "Лепесток" приходят из самых разных населенных пунктов ДНР. Когда на ж/д станции Макеевка-Пассажирская вдоль путей начали находить "Лепестки", работа персонала станции, обходчиков, стрелочников, ремонтных бригад фактически оказалась парализована. Спасатели очень внимательно осматривают траву. Из-за большого количества железа, применять металлоискатели невозможно - только визуальный осмотр. В высокой траве её не видно, к тому же "Лепестки" могут застревать в ветвях деревьев и падать на землю при порывах ветра. Мина способна взорваться даже при перепаде температуры, поэтому подходить близко категорически запрещено. Пострадавших привозят в республиканские больницы ежедневно. Только за один месяц обезврежена 21 тысяча таких мин. Иногда дороги ими усеяны – тогда мины давят асфальтоукладчиками.

Уже которые сутки под регулярным огнём украинской артиллерии - Горловка. Каждый день гибнут мирные жители. Соседи умоляют Екатерину спуститься в бомбоубежище. Мало ли, вдруг опять обстрел и полетят осколки. А на руках у нее - грудной ребенок. Но женщина, рыдая, смотрит на окна своей квартиры и не может сдвинуться с места. И без того небогатое имущество - старая мебель, посуда, одежда - все пропало.

Егор из Донецка. Ему всего 21 год. Каждый день он находится на позициях. Заряжает гаубицу. И верит, что этот снаряд ликвидирует еще один расчет противника, который обстреливает город, где осталась его семья.

"Мы хотим жить без них, без их правил, без их установок, диктатуры", - сказал Егор, артиллерист армейского корпуса народной милиции ДНР.

Сегодня в Минобороны сообщили, что благодаря точным ударам ВСУ потеряли десятки единиц бронетехники в Запорожской и Николаевской областях. Взорваны шесть крупных арсеналов с боеприпасами.

"Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки ДНР уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В панике боевики бросились в бегство. Воспользовавшись суматохой, российские спецназовцы незаметно подобрались к противнику. За убегающим противником проследили с воздуха. Определили место, куда он отошёл. И по этому квадрату нанесла удар авиация. Боевики пытались отстреливаться из Stinger. Но экипаж, маневрируя, ушёл от атаки.

Дмитрий Гусев. Роман Борискин. Дмитрий Лукиных и Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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