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Более 3 тыс. человек выстроились в "живую" карту России на Поклонной горе в День флага

16:45
  • понедельник
  • 22 августа 2022

В Москве прошел флешмоб "Самый большой триколор"

В День государственного флага России более трех тысяч человек выстроились в "живую карту" страны на Поклонной горе.

"Здесь более трех тысяч участников выстраиваются по контуру карты нашей страны, все вместе празднуют. У нас получилась "живая карта" масштабом примерно 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал организатор флешмоба Роман Питько.

В России 22 августа в 29-й раз отмечают День государственного флага. В Москве центральным мероприятием станет праздничный концерт на Поклонной горе, который начнется в 17:00.

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