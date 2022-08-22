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В Турции рассказали о вывозе зерна из портов Украины

17:23
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Анкара продолжает прилагать усилия, чтобы процесс не замедлялся

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что деятельность Совместного координационного центра по безопасной транспортировке зерна с Украины продолжается.
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"По состоянию на сегодняшнее утро, количество зерна, вывезенного из украинских портов, составило 721 тыс. 449 тонн. Надеюсь, что в ближайшие дни этот показательно еще больше возрастет", - цитирует министра канал TRT.

Как уточнил Акар, Турция "продолжает прилагать усилия, чтобы этот процесс не замедлялся, а груз с зерном доставлялся быстро и безопасно".

Перевозка ведется из Одессы, Черноморска и Южного по гуманитарному коридору. Движение судов отслеживают представители стамбульского Совместного координационного центра.

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