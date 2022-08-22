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Эрдоган раскрыл, из-за чего обеспокоен Зеленский

17:42
  • понедельник
  • 22 августа 2022

И беспокойство это довольно сильно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский "обеспокоен, очень обеспокоен".

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"Есть много тех, кто обманывает. Все говорят "мы даем, мы даем", а на деле ничего не дают", - цитирует турецкого лидера телеканал Ulusal TV.

Кого именно имел в виду Эрдоган, не уточняется.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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