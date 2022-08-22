Финский премьер сдала тест на наркотики

Оплатила она его из собственных доходов

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на наркотики, сообщила пресс-служба кабмина.

"Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Марин лично оплатила анализ из собственных доходов.

Ранее политик оказалась в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием. Там она веселится с финскими знаменитостями и флиртует с несколькими мужчинами в ночном клубе. Сама Марин заявила, что пила только легкий алкоголь и не употребляла наркотики.

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