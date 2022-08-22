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Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС

18:02
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Его хотят провести во вторник

Первый зампостреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза организации.

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"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении Запорожской АЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерреша", - цитирует дипломата РИА "Новости".

Заседание назначено на 22:00 по Москве.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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