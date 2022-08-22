Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС

Его хотят провести во вторник

Первый зампостреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза организации.

"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении Запорожской АЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерреша", - цитирует дипломата РИА "Новости".

Заседание назначено на 22:00 по Москве.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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