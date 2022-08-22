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Собянин: Москва увеличила группировку спасателей для тушения лесных пожаров

18:36
  • понедельник
  • 22 августа 2022

В приоритете - спасение местных деревень от подступающего огня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по просьбе Министерства природных ресурсов группировка, задействованная в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена до 9 тысяч человек.

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Как уточнил градоначальник, пожары продолжают разгораться, к очагам трудно подобраться. На место были направлены 200 единиц спецтехники, в том числе вертолеты.

Смог в Москве будет уменьшаться по мере ликвидации пожаров под Рязанью, заверил глава города. В настоящее время в приоритете - спасение местных деревень от подступающего огня.

"Сегодня облетали на вертолете, огонь буквально в 1-2 километрах. При верховом пожаре это буквально считанные минуты до домов", - отметил мэр.

По состоянию на 20 августа в регионе насчитывалось пять природных пожаров общей площадью почти 6,8 тысячи гектаров. В областном МЧС ситуацию характеризуют как нестабильную. При этом пожары принесли смог в российскую столицу. Синоптики считают, что он сохранится до конца текущей рабочей недели.

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Тушение природных пожаров
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