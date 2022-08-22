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Вашингтон готов к "скорейшим переговорам" по СНВ-3

19:06
  • понедельник
  • 22 августа 2022

США рассчитывают на возобновление взаимовыгодных инспекций

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассчитывает на возобновление взаимовыгодных инспекций в рамках СНВ-3 как на ключевую часть сотрудничества с Москвой, которое должно продолжаться.
Россия и США могут остаться без ДСНВ

"Мы готовы к скорейшему ведению переговоров о механизме, который заменит СНВ-3 в целях дальнейшего сокращения стратегических ядерных вооружений с Россией", - добавила дипломат (цитата по РИА "Новости").

СНВ-3 (Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) был официально продлен на пять лет 5 февраля 2021 года.

Согласно документу, США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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