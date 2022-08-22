Мишустин призвал окружить инвалидов заботой

Около 11,5 миллиона человек нуждаются в помощи

Российское правительство утвердило план по развитию системы реабилитации людей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов. Об этом сегодня рассказал глава кабмина на совещании со своими заместителями.

Премьер напомнил, что концепция разработана по поручению президента и рассчитана на ближайшие четыре года. Помогать людям с ограниченными возможностями, в том числе с получением образования, будут персональные помощники. Особое внимание премьер уделил помощи детям-инвалидам. Он отметил важность своевременной диагностики. Речь идёт о расширении перечня перинатальных и неонатальных скринингов, чтобы повысить шансы новорождённых справиться с недугом на ранней стадии. Ещё одно решение касается материальной поддержки. С начала года пенсии по инвалидности оформляются автоматически. Также будут и начислять выплаты по уходу родственникам пенсионеров, отметивших восьмидесятилетие, а также родителям детей-инвалидов.

"Главная задача — создать в нашей стране эффективную систему поддержки граждан с особыми потребностями. Сегодня в России их около 11,5 миллиона, необходимо окружить этих людей заботой и оказывать им помощь в зависимости от индивидуальной ситуации по единым стандартам во всех регионах страны. Уход должен предоставляться и на дому, и под присмотром опытных профессионалов без необходимости проживания в интернатах. Предстоит сформировать эффективное законодательство в данной сфере, определить перечень услуг по основным направлениям комплексной реабилитации, важно, чтобы организации, которым этим занимаются, располагались в шаговой доступности, и людям не приходилось ехать на другой конец города", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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