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Российская орбитальная станция сможет быть "вечной"

19:26
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов во время посещения Центра подготовки космонавтов рассказал о проекте Российской орбитальной станции.
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"Станция за счет сменных модулей сможет быть "вечной", а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей. Кроме того, глава госкорпорации убежден, что несмотря на национальный принцип создания станции, к участию в проекте могут быть привлечены дружественные страны", - сказано в сообщении госкорпорации.

По словам Борисова, РОС должна быть открыта для международных исследований.

Ранее Борисов сообщил Владимиру Путину, что после 2024 года Россия покинет проект МКС. При этом все обязательства перед партнерами будут выполнены.

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