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Жара и ветер усложнили тушение пожаров в соседних с Москвой регионах

22:36
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Пожары бушуют в Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях

На всей территории Рязанской области сегодня ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Ситуация уже несколько дней остаётся крайне сложной. Тушение огня осложняет жаркая сухая погода и сильный ветер. На помощь местным специалистам из Москвы направлены ещё 8,5 тысячи человек и более 200 единиц техники. Это распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина. Сам он сегодня побывал в одном из посёлков, к которому подбирается огонь. Природные пожары бушуют также во Владимирской и Нижегородской областях, взять под контроль очаги пока не удаётся.

Над Клепиковским районом Рязанской области барражируют вертолеты с узнаваемым московским гербом на фюзеляже. В нынешней ситуации авиация – спасение для местных жителей и существенная помощь пожарным. Ведь на отдельных участках подобраться к кромке огня невозможно, настолько сильное пламя. Тогда возгорание тушат с воздуха.

Столица направила в Рязанскую область 18 вертолетов и самолетов. Кроме этого, утром из Москвы в районы, где сейчас наиболее сложная обстановка, переброшены больше 2300 единиц различной техники. Масштаб природного пожара с борта вертолета оценил Сергей Собянин. 

"Большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения. Поэтому по просьбе Министерства природных ресурсов увеличили группировку почти до 9 тысяч человек. Отправили дополнительно 200 единиц техники, чтобы не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать. Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллег из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован, но на это потребуется время", - написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

Площадь активного горения леса в Рязанской области – больше полутора сотен гектаров.  Ситуацию осложняет резкая смена ветра, порывы которого достигают 25 метров в секунду. В выходные были эвакуированы около 100 жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.

"Очень важно, конечно, спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожаров. Сегодня летали на вертолете, огонь буквально в одном-двух километрах. При верховом пожаре буквально считанные минуты, и он доберется до домов. Поэтому, конечно, очень важно обеспечить их сохранность", - сообщил мэр Москвы.

Покинуть свои дома готовились и жители поселка Деулино, но здесь эвакуацию отменили. Сейчас к населенному пункту стянуто большое количество спасателей и техники. Тем не менее, люди несколько раз в сутки поливают из шлангов своё жильё и границы двора.

С пожарными и летчиками пообщался Сергей Собянин. Он узнал, довольны ли они условиями размещения.

Сложная обстановка – в соседней Нижегородской области. Здесь общая площадь лесных пожаров превысила 6 тысяч гектаров. Круглые сутки спасатели ведут мониторинг обстановки, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов. С учетом прогноза метеорологов в МЧС не исключают, что лесные и торфяные пожары могут возникнуть в Подмосковье. Дым из соседних регионов утром в понедельник вернулся в столицу. Запах гари ощущался в южных и северных районах города. Столицу накрыл густой смог. В дымке - памятник Петру Первому и высотки Москва-Сити. В центральную Россию пришла волна зноя из Сирии, Ирака и Ирана, говорят метеорологи.

"Виной тому антициклон, который стоит над Татарстаном и Владимирской областью, а мы находимся в юго-западной части этого давления, и он закачивает жаркий воздух с каспийских регионов. Завтра-послезавтра температура +31 днем. 16-18 ночью. И без осадков", - сказал Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета.

По данным Мосэкомониторинга, в Москве не зафиксировано превышения допустимых значений взвешенных частиц. Но медики советуют жителям столицы по возможности меньше находиться на улице, увлажнять воздух в квартирах, а также пить больше воды.

Егор Киселёв, Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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