Лавров обозначил позицию России по Косово

Москва примет только ту развязку, которая устраивает Сербию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник на встрече с сербским коллегой Александром Вулиным, что позиция Москвы относительно Косово неизменна.

"Безусловно, оно (соглашение - прим.ред.) должно, в первую очередь, соответствовать международному праву и обязательно получить одобрение СБ ООН. Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов. Окажем нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку в достижении этого результата", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Ранее президент Сербии Александр Вучич отверг возможность военной операции Сербии в Косово и переход сербскими силами административной линии.

Прежде в Кремле подчеркнули, что планы Косово принять закон о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики и требовать переоформления авто на косовские номера "абсолютно абсурдны".

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