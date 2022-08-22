Небензя назвал события на Украине уроком для всех

США и их союзники одинаково ведут себя во всех регионах

Постпред России при ООН Василий Небензя оценил происходящее на Украине.

"Надеемся, что действия Запада в этой стране многим в мире открыли глаза на истинную подоплеку охвативших нашу планету кризисных явлений. То, что происходит с Украиной сейчас, да и в целом поведение НАТО на европейском континенте в течение последних 30 лет, - это урок для всего мира", - сказал дипломат, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что США и их союзники одинаково ведут себя во всех регионах.

"Поэтому не спрашивайте, по ком сегодня звонит колокол, он звонит по вам", - заключил Небензя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"