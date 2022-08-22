В Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Врио главы региона Павел Малков поблагодарил за помощь мэра Москвы Сергея Собянина

Власти Рязанской области ввели режим ЧС в регионе. Обстановка с лесными пожарами остается напряженной, а площадь возгорания продолжает увеличиваться.

"Благодарен правительству Москвы и лично мэру столицы Сергею Собянину за беспрецедентную помощь. По просьбе региона и Минприроды группировка личного состава была увеличена почти до девяти тысяч человек. Сегодня они незамедлительно приступили к работам", — сообщил в своем телеграме врио главы региона Павел Малков.

Как напоминает "Интерфакс", до сегодняшнего решения режим ЧС был введен в трех районах области: Рязанском, Клепиковском и Спасском.

Ранее о тушении пожаров в Рязанской области рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, задача - потушить 180 гектаров за несколько дней.

По оценке Собянина, ситуация с пожарами в Рязанской области "остается крайне сложной". "Работа крайне опасная. Надеюсь, совместными усилиями удастся локализовать и ликвидировать пожар", - отметил мэр.

Видео: смотрите репортаж о тушении пожаров в Рязанской области

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"