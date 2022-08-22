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Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно

20:34
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Журналистка была убита на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшей журналистки Дарьи Дугиной, сообщает пресс-служба Кремля.
Что известно об убийстве журналистки Дарьи Дугиной

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну - корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)", - сказано в документе.

Дугина была убита 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. В ее автомобиле сработало взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно.

Федеральная служба безопасности установила, что преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Она сейчас скрывается в Эстонии.

Ранее в понедельник Путин выразил соболезнования родителям Дарьи Дугиной.

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