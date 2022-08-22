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Книжный сервис Storytel уходит из России

21:22
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Деньги за неиспользованный период подписки вернут

Клиенты шведского книжного сервиса Storytel получили сообщения об уходе компании из России.
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"Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости - продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным", - приводит сообщение РИА "Новости".

Деньги за неиспользованный период подписки обещают вернуть до 30 сентября.

"Например, если ваша подписка оплачена до 30 декабря, мы вернем вам деньги за три месяца исходя из вашего тарифного плана", - объяснили представители сервиса.

Экс-пользователи Storytel получат три месяца бесплатного доступа к аудиокнигам в книжном сервисе "ЛитРес".

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