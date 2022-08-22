От мин "Лепесток" в ДНР пострадали 48 человек

Один из пострадавших скончался

Как сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в Донецкой народной республике зарегистрированы уже 48 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ "Лепесток".

"Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - уточняется в сообщении.

Противопехотная фугасная мина "Лепесток" срабатывает, когда человек на нее наступает. Она предназначена для повреждения ног. Является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).

Ранее постпредство России при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"