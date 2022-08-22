Праздничный концерт ко Дню флага России проходит на Поклонной горе

Смотрите трансляцию на сайте "ТВ Центра"

Праздничный концерт с участием рокеров в честь Дня государственного флага России проходит на Поклонной горе.

На мероприятии выступают известные артисты: Александр Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы "Чайф", "Калинов мост", "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "Серьга", Uma2rman и другие.

Прямая трансляция концерта организована на сайте "ТВ Центра", официальном сайте мэра Москвы, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

День флага России был учрежден указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года.

Видео: в России отмечают День государственного флага

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