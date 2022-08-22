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Тероборона оборудовала склады боеприпасов на территории университета в Харькове

21:50
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Также склад разместили в здании школы в Харьковской области

Министерство обороны России сообщило, что боевики формирования "Кракен" разместили склад и опорный пункт в здании школы в Харьковской области.

Боевики ВСУ устроили позиции в школах Харькова и Торецка
Националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных

Кроме того, стало известно, что тероборона оборудовала склады боеприпасов на территории университета в Харькове.

Украинские боевики разместили артиллерию в жилых домах и заминировали мост у школы в ДНР, уточнили в ведомстве.

За сутки свыше 18 тысяч беженцев эвакуированы с территории Украины и Донбасса в Россию, жителям ДНР, Запорожской и Херсонской областей передано более 446 тонн гумпомощи.

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