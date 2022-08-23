Зеленая энергетика откладывается: Британия построит атомные реакторы

Это обойдется в солидную сумму

Вернуть в строй мирный атом! Зелёная повестка не забыта, но серьёзно корректируется. Всё ещё премьер-министр Борис Джонсон одобрил строительство двух новых атомных реакторов в Соединённом Королевстве. Новая АЭС обойдётся примерно в 20-30 миллиардов фунтов. Причём, к проекту привлекут Китай, с которым у коллективного Запада отношения не совсем складываются.

Но тут вопрос – замерзать зимой и останавливать заводы на фоне отказа от русского газа и нефти? Или как-то согреться? Зелёная энергия, которая должна заменить и нефть, и газ, и мирный атом, не забыта, конечно, но откладывается на время.

Всего два года назад тот же самый Джонсон обещал застроить всю страну ветрогенераторами, которые к 2030-му обеспечат электричеством каждый британский дом. А ещё в 2013-м Джонсон, в ту пору мэр Лондона, говорил прямым текстом - ветряные электростанции не смогут даже сдуть пенку с рисового пудинга.

В Германии запрет на строительство новых атомных электростанций ввели еще в 2000-м и немцам остаётся уповать только на поставки газа, который неизвестно где брать. Зелёные активистки, не стесняясь присутствия канцлера, в буквальном смысле готовы грудью встать на пути такого недемократичного, но такого близкого и всё менее доступного российского газа.

Пока активисты бунтуют в кадре, солидные люди подсчитывают, сколько будет стоить Германии газовое противостояние с Россией. Эксперты объявили: уже осенью уровень инфляции в Германии может перевалить за 10 процентов, невиданная цифра. Но и это не точно – ведь никто не знает, сколько будет стоить газ, и будет ли он вообще.

Мало кого в Европе обманывает бодрый вид канцлеров и премьер-министров. У которых в действительности всё не так, как на самом деле.

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