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"Горькая реальность": в ЕС резко упало качество жизни из-за энергокризиса

08:48
  • вторник
  • 23 августа 2022

Цены на газ продолжают расти

Может ли цена за тысячу кубометров взлететь до четырех тысяч долларов? Спасут ли поставки газа из Канады экономику Германии? Какие ещё источники топлива могут найти европейские потребители в преддверии зимы?

Ситуацию на мировом рынке газа Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Прогноз в 4 тысячи долларов за газ выглядит, может быть, еще и осторожно. Европейцы предлагают поменьше мыться – нам кажется, что это цирк, это юмор какой-то. Но, к сожалению, это не юмор и не цирк, а горькая реальность. ЕС сознательно загоняет себя в деиндустриализацию и серьезное сокращение жизненных стандартов", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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