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Обезвредил 30 взрывных устройств: названы новые герои спецоперации

08:56
  • вторник
  • 23 августа 2022

Данными поделилось Минобороны

Наши военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи, ежедневно проявляя мужество и профессионализм. О новых героях спецоперации по защите Донбасса рассказали в Минобороны.

Российская колонна, в составе которой находился старший лейтенант Александр Петроченко, попала под обстрел украинских националистов. Оказавшись под плотным огнём, формирование под руководством Александра обеспечило устойчивую связь со штабом и передало координаты боевиков - это позволило нашим военным нанести артиллерийский удар и уничтожить противника.

Ефрейтор Егор Максимов обнаружил и передал координаты замаскированных позиций радикалов, которые готовили нападение на российскую колонну. Точными ударами нашей артиллерии противник был уничтожен, а через несколько дней, участвуя в освобождении населённого пункта, Егор обезвредил более 30 взрывных устройств, установленных радикалами.

Старшина Пётр Госсе в составе сводного отряда Черноморского флота держал оборону стратегически важного объекта. Несмотря на превосходящие силы, противнику не удалось вытеснить наших военных с занимаемых позиций, а в ходе отступления националистов Пётр открыл огонь из пулемёта по вертолёту Ми-8, уничтожив транспорт и его экипаж.

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