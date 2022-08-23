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Минобороны показало кадры боевой работы установок С-300

08:57
  • вторник
  • 23 августа 2022

Они используются в ходе спецоперации

Наше Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы установок С-300. Подразделения ПВО Западного военного округа полностью контролируют воздушное пространство в радиусе нескольких сотен километров и на высоте до 35 тысяч метров.

Пусковые установки готовы к работе и днём, и ночью - с их помощью уничтожают практически все, что используют украинские радикалы, в том числе ракеты "Точка-У", и беспилотники-камикадзе.

А чтобы не допустить нанесения ответного удара с позиций ВСУ, расчёты С-300 меняют местоположение несколько раз в сутки, сообщает "ТВ Центр".

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