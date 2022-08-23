Появились подробности о подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

Женщина, по данным ФБР, скрывается в Эстонии

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины, но не в батальоне "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом во вторник, 23 августа, рассказал отец женщины.

К настоящему времени Вовк "рассчиталась" из ВСУ по состоянию здоровья, заявил ее отец. Чем конкретно она занималась в Вооруженных силах Украины, мужчина, по его утверждению, не знает.

При этом отец Вовк подчеркнул, что его дочь не принимала участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Наталья Вовк уезжала в Европу в статусе беженки, однако "ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину", цитирует отца женщины РИА Новости.

По данным ФБР, подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной Наталья Вовк — гражданка Украины 1979 года рождения, которая сейчас скрывается в Эстонии. Вовк, полагают в ФБР, являлась исполнителем убийства, которое было подготовлено украинскими спецслужбами.

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