ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония отказалась снять санкции с России

08:39
  • вторник
  • 23 августа 2022

Токио подтвердил приверженность политике рестрикций

Японское правительство подтвердило приверженность политике санкций в отношении России в связи с проведением ею специальной военной операции по защите республик Донбасса. Об этом во вторник, 23 августа, рассказали в кабмине Японии.
Введение антироссийских санкций ускорилось в 67 раз

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание в тесном сотрудничестве со странами "Большой семерки" (G7) продолжать дипломатическое реагирование на ситуацию на Украине, в том числе сохранять санкции.

При этом новые санкционные меры в кабмине не обсуждались, сообщает ТАСС.

После начала российской спецоперации Токио несколько раз вводил рестрикции в отношении физических и юридических лиц России, а также установил ряд экономических и торговых ограничений. В ответ Москва внесла в черный список депутатов японского парламента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаг Японии
Флаг Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.