Япония отказалась снять санкции с России

Токио подтвердил приверженность политике рестрикций

Японское правительство подтвердило приверженность политике санкций в отношении России в связи с проведением ею специальной военной операции по защите республик Донбасса. Об этом во вторник, 23 августа, рассказали в кабмине Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание в тесном сотрудничестве со странами "Большой семерки" (G7) продолжать дипломатическое реагирование на ситуацию на Украине, в том числе сохранять санкции.

При этом новые санкционные меры в кабмине не обсуждались, сообщает ТАСС.

После начала российской спецоперации Токио несколько раз вводил рестрикции в отношении физических и юридических лиц России, а также установил ряд экономических и торговых ограничений. В ответ Москва внесла в черный список депутатов японского парламента.

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