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Politico: США могут передавать некоторые виды оружия Украине тайно

09:20
  • вторник
  • 23 августа 2022

Это косвенно подтверждают в Пентагоне

Власти США могут не сообщать публично о передаче Киеву в рамках военной помощи некоторых видов вооружений. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказали информированные источники.
США выделят Украине оружия ещё на 775 миллионов долларов

Как пишет Politico, ходят слухи, что Соединенные Штаты предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала американская администрация. В частности, представитель Пентагона признал, что США уже в течение какого-то времени передавали Украине противорадиолокационные ракеты HARM, не афишируя этого.

По утверждению источников, в новый пакет военной помощи Киеву вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, которые не фигурировали в официальном заявлении Пентагона.

Кроме того, Politico удалось ознакомиться с официальным уведомлением, переданным администрацией США Конгрессу в связи с выделением Киеву очередного пакета помощи. В этом документе, по данным газеты, отмечается, что поставляемое Вашингтоном Украине "не ограничено" тем, что перечислено в прилагающемся перечне.

Ранее сообщалось, что Вашингтон тайно передал Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Они наводятся на лучи радаров и могут создать проблемы российской ПВО. Однако эксперты считают, что преимущество ВСУ будет временным, так как российские военнослужащие быстро адаптируются к изменению обстановки.

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