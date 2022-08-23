ВЦИОМ рассказал об эволюции отношения россиян к спецоперации

Большинство граждан поддерживают спецоперацию

С начала российской спецоперации по защите республик Донбасса около 10% россиян сменили к ней отношение. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Как пояснил Федоров, те, кто был против спецоперации или затруднялись ответить, перешли на позицию поддержки.

С февраля, когда началась спецоперация, "начинали мы с соотношения примерно 65% поддержки, 25% неподдержки, несогласия со спецоперацией", рассказал глава ВЦИОМ.

В середине марта вышли на другие цифры — 74-75% поддержки и порядка 15-17% несогласия. В настоящее время цифры радикально не меняются.

По словам Федорова, это означает, что "ключевое размежевание произошло, каждый занял свою позицию и этой позиции придерживается", сообщает РИА Новости.

Ранее в офисе украинского президента заявили, что, по оценке Киева, "наиболее гуманистическая и цивилизованная часть мира признала Россию страной-агрессором и ввела очень мощные санкции". Однако две трети мира "занимает или нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с Россией, или вообще стоит на пророссийских позициях".

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