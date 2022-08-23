Офис Зеленского анонсировал документ о гарантиях безопасности

Украина готовит его в составе специальной группы

К концу августа должен появиться первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом во вторник, 23 августа, рассказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

По словам украинского чиновника, этот документ может быть обнародован 29 или 30 августа. Киев постоянно говорит об этом со всеми партнерами, которые показывают заинтересованность в вопросе, заявил Ермак.

Раскрыть подробности о содержании документа Ермак отказался, однако заверил, что это будет "очень мощный" документ, сообщает РИА Новости.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что его страна готова дать Украине гарантии безопасности. По словам политика, вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"