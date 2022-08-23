В России предложили способ обеспечить многодетные семьи жильем

Делать это предлагают за счет специального фонда

В России нужно организовать государственный жилищный фонд для предоставления многодетным семьям жилья по договорам социального найма. С такой инициативой во вторник, 23 августа, выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

В письме к министру труда Антону Котякову и главе Минстроя Иреку Файзуллину автор инициативы напомнила, что семья, материнство и детство обеспечивают непрерывную смену поколений, сохранение и развитие многонационального народа России. По этим причинам они нуждаются в особой защите со стороны государства, цитирует Волынец RT.

Омбудсмен отметила, что многодетные семьи зачастую особенно остро нуждаются в улучшении жилищных условий, а самостоятельно решить этот вопрос достаточно сложно.

В качестве способа улучшения жилищных условий многодетной семьи и, соответственно, демографической ситуации в России Волынец предложила выделять жилье представителям этой категории по социальному найму.

Ранее появились сообщения, что некоторые российские банки начали предоставлять отсрочку при внесении первого взноса по ипотеке, адаптируя ипотечные программы с расчетом на заемщиков, которые могут сделать первоначальный взнос за новое жилье лишь после продажи старого.

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