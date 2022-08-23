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IMAX запретила показывать российские фильмы в своем формате

08:37
  • вторник
  • 23 августа 2022

Компания ушла из России 1 июня

Канадская компания IMAX запретила использовать свой формат для показа российских фильмов. Об этом сообщил генеральный директор объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин.

Он пояснил, что оборудование IMAX принадлежит владельцам киносетей, однако для его использования нужно разрешение компании.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя", — заявил Васянин.

Он уверен, что канадская компания вернется в Россию при первой же возможности. В этом случае российская сторона намерена пересмотреть условия контракта, чтобы в будущем исключить односторонний уход компании.

Канадская компания IMAX прекратила работу в России с 1 июня. Все сотрудники российского офиса были уволены.

Источник: РБК

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