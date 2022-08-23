ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров

08:46
  • вторник
  • 23 августа 2022

Посещение лесов запрещено

183 гектара леса горит в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС. Тушение пожаров осложняет жаркая погода и ветер с порывами до 10 м/с.

В ликвидации огня также участвуют 17 воздушных судов. Авиация сбросила на очаги пожаров 15253 тонны воды.

"В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Посещение лесов запрещено. Ограничен доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров", - сообщили в МЧС.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по просьбе Министерства природных ресурсов группировка, задействованная в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена до 9 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожары в Рязанской области
Пожары в Рязанской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.