Площадь пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров

Посещение лесов запрещено

183 гектара леса горит в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС. Тушение пожаров осложняет жаркая погода и ветер с порывами до 10 м/с.

В ликвидации огня также участвуют 17 воздушных судов. Авиация сбросила на очаги пожаров 15253 тонны воды.

"В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Посещение лесов запрещено. Ограничен доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров", - сообщили в МЧС.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по просьбе Министерства природных ресурсов группировка, задействованная в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена до 9 тысяч человек.

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