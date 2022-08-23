В Москве прощаются с Дарьей Дугиной

Гражданская панихида началась в телецентре "Останкино"

В Москве прощаются с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной. Она стала жертвой заказного убийства, которое организовали и совершили украинские спецслужбы. Девушке было всего 29 лет.

Гражданская панихида проходит во вторник в телецентре "Останкино", сообщает "ТВ Центр". Сотни москвичей несут цветы, многие зажигают свечи. Проститься с Дугиной пришли родственники, друзья, известные журналисты и политики. Вспоминают её достижения - девушка добровольно отправилась в Донбасс, освещала события на фронте. Вела прямой эфир с освобождённого завода "Азовсталь". Писала политические статьи и не боялась рассказывать правду о преступлениях Киева.

"У неё было бы одно желание - не помните обо мне, не прославляйте меня, а сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу веру, наше святое православие, любите наш русский народ, потому что она погибла за народ, она погибла за Россию на фронте. И фронт этот здесь! Не там, здесь, в каждом из нас. И самая большая цена, которую приходится платить, она может быть оправдана только высшим достижением - победой! Она жила во имя победы, и она погибла во имя победы. Нашей русской победы", - заявил философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин.

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