"Никакой поддержки нет": солдаты ВСУ продолжают бежать с позиций

Российские войска и бойцы народных республик вытесняют противника и подавляют огневые точки

Киевские националисты выпустили 250 снарядов по жилым районам ДНР. За сутки погибли два человека, четверо ранены. Под огнём - Горловка, Ясиноватая и Донецк. Боевики вновь применили крупнокалиберную артиллерию.

Улицы и дворы в Горловке, Петровском и Куйбышевском районах Донецка усеяны битым стеклом. Сегодня на рассвете, националисты выпустили по городам более 20 снарядов. Повреждена вышка сотовой связи. Разбиты квартиры в домах. Но этот артналет не остался безнаказанным. Позиции ВСУ, откуда они вели огонь, вычислила разведка. И вот дивизион российских самоходных установок "Малка" бьет в ответ.

Одно точечное попадание, говорят артиллеристы, не оставит камня на камне даже от спрятанных под землей бункеров. С толщиной бетонных стен свыше четырех метров. Очередная попытка ВСУ продвинуться была тут же остановлена.

Резко осложнит обстановку для националистов и развертывание еще одного дивизиона С-300. Расчет надежно прикрыл наступающие в Донбассе подразделения. Попытки атаковать с воздуха баллистическими ракетами и дронами-камикадзе, удалось отбить.

Километр за километром, союзные силы продвигаются к Артемовску. Решающий фактор - серьезный перевес в артиллерии и бронетехнике. Еще один успешный рывок - под Авдеевкой. Ополченцы загнали националистов в доты и забросали гранатами. В траншеях - десятки убитых радикалов. Столько же сидят, подняв руки. Сдаются.

Положение ВСУ в Донбассе с каждым днем все хуже. Боевикам из 93-й механизированной бригады был дан приказ - в Соледаре стоять до конца. Но они сбежали.

"Нас постоянно обстреливают из артиллерии, танков, минометов, авиации, никакой поддержки нам нет, мы запросили подмогу, но ее уничтожили из "Градов", - рассказал пленный.

Впрочем, вернуться на свои позиции в Соледаре боевикам не удастся в любом случае. Сегодня их укрепления захватили ополченцы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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