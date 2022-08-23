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В Латвии начали демонтировать памятник освободителям Риги

11:47
  • вторник
  • 23 августа 2022

Десятки человек вышли на акцию против сноса

В Риге во вторник начали демонтировать памятник советским воинам. В Парке Победы работает тяжёлая строительная техника. Монумент посвящён солдатам и офицерам, которые освободили латвийскую столицу от гитлеровских оккупантов.

В боях за Прибалтику погибли 100 тысяч красноармейцев. Но власти страны пытаются уничтожить память об их подвиге. На снос монумента потратят более двух миллионов евро.

Накануне у стелы собрались десятки активистов с антифашистскими лозунгами. Мэрия акцию запретила. Полиция попыталась разогнать протестующих. Почти сразу начались задержания. 6 человек взяли под стражу, сообщает "ТВ Центр".

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