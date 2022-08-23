На Западе растет недовольство из-за ситуации в экономике

Европа не может отказаться от российского газа

Американские спецслужбы уверены в поражении Украины в ходе спецоперации. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона. Тем не менее, публично Запад продолжает поддерживать Киев и, вопреки здравому смыслу, расшатывать свою экономику. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что в ближайшие годы Европа не сможет отказаться от российского газа.

Жители небольшого городка Шведт в Германии пребывают в шоке и обвиняют федеральное правительство в нежелании решать проблемы в угоду политическим амбициям. Градообразующее предприятие - нефтеперерабатывающий завод - полностью зависит от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Остановка прокачки означает закрытие НПЗ, что поставит 34 тысячи человек на грань выживания. Люди говорят, что стали разменной монетой в чужой игре, а мэр назвала происходящее "поистине кошмарным сценарием". Даже влиятельная Financial Times пишет о проблемах Шведта. А они сегодня типичны для многих моногородов Европы.

"Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти", - пишет издание.

Канцлер Шольц сейчас в Торонто. Вроде бы поехал искать ту самую альтернативу в виде поставок энергоносителей из Канады. Но на совместной пресс-конференции с премьером Трюдо, в основном, общие слова о дружбе, тосты за это и восхваление друг друга за "карательные санкции против России", которые, впрочем, бумерангом бьют по Западу и, в первую очередь, по Европе.

"Запад не пришёл к единому мнению по конфликту на Украине. Если Штаты, скорее всего, намерены продолжать поставлять вооружения, то ФРГ и Франция, вероятно, предпочли бы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой", - пишут западные СМИ.

Недовольство западных избирателей ситуацией в экономике и тем, что их налоги тратятся на военную помощь Украине, усиливается. Поэтому правительства и в Европе, и в США этот факт игнорировать не могут. И вот уже из недр ЦРУ просачивается информация - там знают: Киев потерпит поражение.

"В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, – это иллюзия, которой не существует в реальности. Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров", - заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Американский "Бизнес инсайдер" пишет: проблемы в самих США нарастают. В частности, запасы газа на зиму сейчас на 10 процентов ниже необходимого объема. А внутренняя добыча в Штатах упала на миллиард кубических футов в день и это еще не предел. Какие меры предпринимает глава государства? Он отдыхает. Уже почти две недели Джо Байден провел в Северной Каролине и в Дэлавере. Как подсчитали в национальном комитете Республиканской партии, только в этом году глава Белого дома отдыхал 93 дня. Еще дальше пошли в "Нью-Йорк пост" - журналисты подсчитали: за 19 месяцев правления Байден был в отпуске 228 дней. Для сравнения за то же время Трамп отдыхал 132 дня, Буш-младший - 100, а Барак Обама - всего 38 дней.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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