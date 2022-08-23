В Рязанской области выросла площадь природных пожаров

На борьбу со стихией брошены все силы

Крайне напряженной остается ситуация с лесными пожарами в Рязанской области. За минувшие сутки площадь возгораний в регионе увеличилась, на данный момент огнем охвачены более 180 гектаров.

Ситуацию усугубляет сухая и ветреная погода. В 30-градусную жару пламя распространяется молниеносно. Одной из групп спасателей, участвующих в тушении, пришлось с риском для жизни буквально прорываться на машине из огненной западни.

На борьбу со стихией в Рязанской области сейчас брошены все силы. Активную помощь оказывает Москва. Столица направила в пострадавший регион более 9 тысяч спасателей и свыше тысячи единиц спецтехники.

В тушении также задействованы аэромобильные группировки из пяти соседних областей. Работают 17 воздушных судов. Самолеты и вертолеты уже сбросили на очаги более 15 тысяч тонн воды.

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