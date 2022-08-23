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Шесть медучреждений Москвы получат современные скоропомощные комплексы

12:05
  • вторник
  • 23 августа 2022

Пациенты смогут оперативно получить всю необходимую помощь

Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи. Детали проекта обсудил во вторник Сергей Собянин с главврачами крупнейших городских многопрофильных больниц, сообщает "ТВ Центр".

В ближайшее время в шести столичных медицинских учреждениях появятся современные скоропомощные комплексы, где пациенты смогут оперативно получить всю необходимую помощь уже в течение первых часов после госпитализации. Это будут полноценные стационары с приёмным отделением, операционными, реанимацией и самым современным оборудованием.

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