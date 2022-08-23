Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Насти Мирной

Девочке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет - о 12-летней Насте Мирной. В четыре года ей поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Девочка перенесла несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Лечение дало результат. Но организм ребёнка ослаблен, и болезнь в любой момент может вернуться. Чтобы помочь Насте справиться с недугом, врачи назначили девочке дорогостоящий иммунный препарат. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Насти. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

12-летняя Настя очень старается быть сильной: стойко переносит бесконечные капельницы, послушно выполняет все указания врачей - лишь бы побыстрее отпустили домой.

"У меня есть моя любимая собака Ася, я ее очень люблю. Домой очень хочу. Ждут родственники, ждёт собака, все ждут… хочется побыстрее домой", - говорит Настя.

Но врачи непреклонны - при таком состоянии, как у неё, о выписке не может быть и речи. У Насти третий рецидив острого лимфобластного лейкоза, с которым она борется с 4 лет.

"Обычной жизнью мы, можно сказать, даже и не жили - только во время нашей ремиссии три года. Когда мы забыли все препараты, названия начали выветриваться из головы", - рассказала Ольга Мирная.

После первого блока лечения Настя как будто пошла на поправку. Проступила в школу, начала заниматься музыкой, даже победила в конкурсе юных композиторов, училась на одни пятерки. А потом болезнь ударила снова.

"Ей в июне была выполнена аллогенная гаплоидентисная трансплантация костного мозга, донором была мама, но, к сожалению, у Насти сохраняются признаки минимальной остаточной болезни, что говорит о высоких рисках возврата заболевания", - сообщила врач - детский онколог Юлия Добровольская.

Так как это может произойти в любой момент, девочка вынуждена постоянно наблюдаться в больнице амбулаторно. Врачи назначили ей имунноадаптивное лечение особым препаратом. Но курс настолько дорогой, что государственная квота, выделенная Насте, не покрывает его стоимость. Родителям необходимо купить лекарство самим, для этого нужно срочно собрать огромную сумму: 2 миллиона 135 тысяч 58 рублей. У семьи таких денег нет.

"Мы рассчитываем на людей, я знаю, что очень много добрых, неравнодушных, кто поддерживает. Я знаю, что у нас все получится. Потому что у меня очень большие надежды на то, что все получится в этот раз", - говорит мама Насти.

Препарат нужен в ближайшее время. Если болезнь вернётся, ее организм, сильно ослабленный химиотерапиями, облучениями, может не выдержать.

Когда маме особенно тяжело, Настя обнимает ее и как будто делится своей силой. Но девочке и самой бывает непросто. Даже серебряное фамильное колечко, надетое на счастье, не всегда помогает. Без поддержки неравнодушных людей им не справиться. Настя очень хочет жить. И искренне верит, что ей обязательно помогут.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

У девочки мало времени, курс иммунотерапии жизненно необходим Насте. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анастасии Мирной, программа 1478

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