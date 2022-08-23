Смог в Москве начал рассеиваться

Об этом сообщают в разных районах столицы

Воздух в Москве во вторник, 23 августа, стал заметно чище, смог и запах гари от природных пожаров в соседней Рязанской области рассеиваются.

В Северо-Западном административном округе сохраняется едва уловимый запах гари, но смога нет. На северо-востоке нет запаха гари, ряд жителей сообщает о небольшом смоге.

В Юго-Восточном административном округе сохраняется дымка, однако запах гари уже не чувствуется. Жители восточных районов сообщают о небольшом смоге и несильном запахе от пожаров. На севере столицы смог также уже не наблюдается, сообщает "Интерфакс".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что запах гари и смог будут ощущаться в столичном регионе до конца недели. При этом в Москве не зафиксировано превышения допустимых значений взвешенных частиц.

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