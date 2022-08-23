Патрушев объяснил цель учений США в Центральной Азии

Вашингтон изучает потенциальный театр военных действий

Военные учения в Центральной Азии требуются Соединенным Штатам прежде всего для ознакомления с потенциальным театром военных действий. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

По словам Патрушева, американские военные участвуют в таких учениях также для уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия.

Представитель Совбеза выразил надежду на то, что все страны-члены ШОС и сейчас осознают, какие чрезвычайно высокие риски для безопасности представляют эти американские инициативы.

Учения в Таджикистане "Региональное сотрудничество-2022" с участием США следует рассматривать как попытки американцев договориться с соседями Афганистана о создании там "временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций", цитирует Патрушева "АиФ".

Тем временем США усиливают свое военное присутствие в Европе. Около 2400 солдат разместятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, чтобы "защищать восточный фланг НАТО", сообщило представительство Соединенных Штатов в альянсе.

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