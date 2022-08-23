В России создана правкомиссия по ликвидации лесных пожаров

Ее возглавит Дмитрий Григоренко

В России создали правительственную комиссию по ликвидации лесных пожаров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина. Комиссию возглавил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории некоторых субъектов центральной части России.

Ранее стало известно, что площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 га. Пожары бушуют также во Владимирской и Нижегородской областях.

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