В России создана правкомиссия по ликвидации лесных пожаров

Ее возглавит Дмитрий Григоренко
В России создали правительственную комиссию по ликвидации лесных пожаров.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина. Комиссию возглавил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории некоторых субъектов центральной части России.
Ранее стало известно, что площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 га. Пожары бушуют также во Владимирской и Нижегородской областях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"