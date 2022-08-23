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Иммунолог назвал оптимальный перерыв между прививками от гриппа и COVID-19

10:59
  • вторник
  • 23 августа 2022

Сделать важно обе прививки

Прививки от гриппа и коронавирусной инфекции лучше делать с перерывом, хотя не исключается и одновременная вакцинация. Такое мнение высказал во вторник, 23 августа, доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
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Медик предупредил, что грипп скоро окажется в активной фазе, причем в 2022 году ожидаются "не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах".

По этой причине первая прививка, которую в настоящее время необходимо "рассматривать и делать", это прививка не от коронавируса, а от гриппа, подчеркнул Продеус.

Гипотетически можно сделать прививки от двух заболеваний в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом в две-четыре недели, цитирует специалиста ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что рекомендуется вакцинировать против гриппа не менее 60% населения России. При этом охват вакцинацией должен составить не менее 75% для лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.

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