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Спасенного амурского тигра привезли в Хабаровский край

12:09
  • вторник
  • 23 августа 2022

Его выхаживала команда зооволонтеров

В реабилитационный центр для диких животных в Хабаровском крае привезли амурского тигра, который почти 3 года находился на лечении в Челябинске. Трехмесячным котёнком Гектора попытались выкрасть из передвижного зоопарка. Преступление предотвратили, но тигрёнок сильно пострадал. Его выхаживала команда зооволонтеров и ветеринарных врачей. По окончании лечения хищника перевезли в уссурийскую тайгу.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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