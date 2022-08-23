ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Яндекс" решил отказаться от новостного агрегатора

11:06
  • вторник
  • 23 августа 2022

И купить у VK Delivery Club

Российская IT-компания "Яндекс" продает "Яндекс.Новости" и "Дзен" компании VK. О сделке стало известно во вторник, 23 августа.

Бывшая главная страница "Яндекса" станет главной страницей "Дзена" и перейдет под управление VK. "Яндекс", в свою очередь, будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы.

"Ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID", - говорится в релизе компании.

Основным ядром обновленного "Яндекса" станет поиск. Мобильное приложение для Android-устройств сменит название на "Яндекс Старт" и будет функционировать как браузер. Что касается приложения для iOS, оно продолжит работать в прежнем режиме, но без разделов "Дзен" и "Новости".

В свою очередь "Яндекс" покупает у VK сервис доставки еды Delivery Club. После сделки DC продолжит работать под своим брендом, приложение и сайт останутся – они будут работать независимо от "Яндекс.Еды", а вот курьеры DC будут пользоваться приложением "Яндекса".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Яндекс
Яндекс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.