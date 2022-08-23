"Нет смысла": Медведев объяснил невозможность гарантий безопасности для Украины

Американцы просто зарабатывают на нуждах украинского народа, заявил политик

Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее, однако таких гарантий Украине никто дать не может. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик пояснил в своем Telegram-канале, что "никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию", а в НАТО Украину не примут, поскольку "в Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы".

Американские власти просто зарабатывают на Украине как "закоренелые эгоисты", которые "работают только на себя", заявил Медведев, пообещав, что "это скоро закончится".

Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась, резюмировал Медведев.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что 29 или 30 августа Киев обнародует первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Подробности о содержании документа чиновник не привел.

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